Во Владивостоке учитель физкультуры избил шестиклассника на уроке

Во Владивостоке учитель физкультуры избил шестиклассника на уроке. Соответствующее видео разместили «RT на русском».

Педагог рассказал изданию, что учительница технологии позвала его в класс, так как не могла самостоятельно справиться с детьми, которые плохо себя вели.

«Я попросил этого ученика пересесть, и он послал меня на три веселые буквы», — сообщает мужчина.

Следственный комитет начал проверку и возбудил уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.