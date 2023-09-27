Во Владивостоке учитель физкультуры избил шестиклассника на уроке
Во Владивостоке учитель физкультуры избил шестиклассника на уроке. Соответствующее видео разместили «RT на русском».
Педагог рассказал изданию, что учительница технологии позвала его в класс, так как не могла самостоятельно справиться с детьми, которые плохо себя вели.
«Я попросил этого ученика пересесть, и он послал меня на три веселые буквы», — сообщает мужчина.
Следственный комитет начал проверку и возбудил уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.