Во Владивостоке двое мужчин скончались от испарения гнилого картофеля

Во Владивостоке двое мужчин скончались после того, как надышались испарениями гнилого картофеля. О происшествии сообщают «Известия» со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

Инцидент произошел 26 сентября. В погребе гаража вблизи дома 21 по улице Гульбиновича были обнаружены два трупа без каких-либо признаков насильственной смерти.

Правоохранительные органы определили, что погибшие убирались в помещении, где хранится старый картофель.

«На месте присутствует специфический запах», — отметили в ведомстве.

На данный момент устанавливаются все детали происшествия, в том числе точная причина смерти.