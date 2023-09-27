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В США заявили о желании производить оружие на Украине

В США заявили о желании производить оружие на Украине. Об этом сообщил заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант.

По его словам, Вашингтон надеется запустить производство военной техники на территории Украины, а также в Европе и Австралии.

«Мы наладим совместное производство с австралийцами. То же самое — с Европой. И мы даже наладим совместное производство с украинцами», — рассказал чиновник.

Лаплант отметил, что совместное производство будет запущено «с рядом союзников и партнеров».