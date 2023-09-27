В Спас-Клепиках благоустроят сквер на площади Ленина за 12,6 миллиона рублей
В Спас-Клепиках благоустроят сквер на площади Ленина. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.
На объект выделили 12 млн 600 тысяч рублей. Подрядчик должен выложить дорожки из плитки разных типов и асфальта, а также демонтировать тротуары и деревянную горку.
Кроме того, в сквере появятся детский игровой комплекс, карусель, пружинные качалки, качели, качели-лавки, горка, шагоходы, фонари.
Работы планируют выполнить до 20 ноября 2023 года.