В Сараевском районе умер 97-летний участник ВОВ Михаил Галахов

В Сараевском районе умер 97-летний участник ВОВ Михаил Галахов. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Мужчина умер 26 сентября в селе Сысои

Галаков родился в Сысоях. В 1943 году его призвали на фронт, он был снайпером. До победы над гитлеровской Германией мужчина стоял на защите дальневосточных рубежей России, в составе своей части воевал с японцами.

Награжден орденом Славы и медалью «За победу над Японией».

После Победы Галахов вернулся в родное село, где проработал всю свою жизнь в местном колхозе сначала комбайнером, затем ветеринарным врачом.