В Рязанской области с 6 октября изменится маршрут некоторых пригородных поездов

В Рязанской области с 6 октября изменится маршрут некоторых пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

В период с 6 по 13 октября у некоторых пригородных поездов, курсирующих между станциями Рязань-1, Рыбное, Дивово, Голутвин, Ясаково, Быково, Озеры, Фаустово и Москва-Пассажирская-Казанская изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте.

Несколько электричек выведут из расписания.

Отмечается, что это связано с ремонтно-путевыми работами.