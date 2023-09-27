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В Рязанской области с 6 октября изменится маршрут некоторых пригородных поездов

В Рязанской области с 6 октября изменится маршрут некоторых пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

В период с 6 по 13 октября у некоторых пригородных поездов, курсирующих между станциями Рязань-1, Рыбное, Дивово, Голутвин, Ясаково, Быково, Озеры, Фаустово и Москва-Пассажирская-Казанская изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте.

Несколько электричек выведут из расписания.

Отмечается, что это связано с ремонтно-путевыми работами.