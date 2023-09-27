В Рязанской области полицейские проведут рейд «Пешеходный переход»

В среду, 27 сентября, Госавтоинспекция региона проводит рейд «Пешеходный переход». Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

Рязанские полицейские проведут проверку нарушений ПДД водителями на нерегулируемых пешеходных переходах.

Правоохранители напоминают, подъезжая к объекту, нужно снизить скорость или остановиться, чтобы пропустить пешеходов, пересекающих проезжую часть.

За нарушение данного правила автолюбителям грозит штраф от 1500 до 2500 рублей.