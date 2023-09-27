В Рязанской области началось строительство четырех межпоселковых газопроводов

В Рязанской области началось строительство четырех межпоселковых газопроводов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального «Газпрома».

Газовики приступили к строительству четырех межпоселковых газопроводов в Михайловском, Скопинском и Рыбновском районах.

Всего планируется построить 44,3 километра газовых сетей.

Отмечается, что ввод газопроводов в эксплуатацию создаст возможность подключения к природному газу более 130 домовладений в деревне Красное, селах Раздольное и Богослово-Нюховец, а также новой очереди тепличного комплекса в Рыбновском районе.

Работы ведутся в рамках программы развития газоснабжения и газификации Рязанской области на 2021-2025 годов.