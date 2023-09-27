В Рязани на улице Юбилейной остановили пьяного водителя

В Рязани на улице Юбилейной остановили пьяного водителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Во время патрулирования на улице Юбилейная полицейские заметили автомобиль Chevrolet Cruze, манера движения которого показалась подозрительной, машина виляла по сторонам.

Оперативники остановили этот автомобиль и заметили у 44-летнего водителя из села Льгово характерные признаки опьянения. На место вызвали сотрудников Госавтоинспекции.

Медицинское освидетельствование выявило в крови мужчины алкоголь.

Водителя отстранили от управления автомобилем и составили административный протокол по части 1 статье 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»). Мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления на срок до двух лет.