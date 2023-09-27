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В Рязани на улице Тимакова ликвидировали свалку

Представители префектуры Октябрьского района ликвидировали свалку на улице Тимакова. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Вывоз свалки организовали в понедельник, 25 сентября, сотрудники МКУ УДТ Октябрьского района совместно с представителями ДБГ. Свалка находилась в районе дома № 16 по улице Тимакова.

На улице проходит капремонт участка теплотрассы, из-за этого контейнерную площадку перенесли. Об этом жителей района проинформировали ранее. Однако из-за несоблюдения правил утилизации бытовых отходов, на участке образовалась стихийная свалка мусора.

Работники устранили загрязнение зеленой зоны и вывезли мусор с территории.

Ранее на проблему вывоза мусора обратила внимание председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время проведения Дней Рязанской области в верхней палате парламента.