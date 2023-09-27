В России планируют маркировать косметику и электронику

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о маркировке ряда товаров. Об этом пишет РЕН ТВ.

По словам Мантурова сейчас экспериментируют по распространению маркировки на титановую продукцию, на средства реабилитации и на икру.

В ближайшее время маркировка распространится на электронику, оптоволокно, косметику и бытовую химию, препараты и корма для животных, растительные масла и ряд других товаров.

Ранее сообщалось о планах введения обязательной установки приложения «Честный знак» на ввозимые в Россию смартфоны.