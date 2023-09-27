В России могут увеличить штраф за незаконное подключение к канализации и водопроводу

В России могут увеличить штраф за незаконное подключение к канализации и водопроводу. Об этом этом сообщает газета «Известия».

Отмечается, что штрафы за подобное нарушение не поднимались с 2007 года. На данный момент они составляют 1,5 тысячи рублей для граждан и до 30 тысяч рублей для юрлиц.

«Сегодня приходит много жалоб от граждан о том, что некоторые собственники решаются произвести самовольную врезку в центральный водопровод, а уже после заняться оформлением документов», — сказал «Известиям» первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Депутаты планируют увеличить штраф до 10 раз.