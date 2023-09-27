В правительстве предложили повысить пошлины для поставщиков, которые не производят топливо

В правительстве предложили повысить пошлины для поставщиков, которые не производят топливо. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера Александра Новака.

По его словам, правительство РФ предлагает полностью запретить поставки на экспорт нефтепродуктов, купленных на внутреннем рынке, а не произведенных.

«Считаю возможным полный запрет на продажу на экспорт любых нефтепродуктов, которые куплены на внутреннем рынке и не были произведены. То есть тем самым также ограничим возможность спекулятивных поставок на экспорт», — заявил Новак.