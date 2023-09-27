В Михайловском районе при столкновении двух легковушек пострадали два человека

В Михайловском районе при столкновении двух легковушек пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошло во вторник, 26 сентября, примерно в 18:00, на 210-ом километре автодороги Р-22 «Каспий». По предварительной информации, 34-летняя жительница Михайлова на автомобиле Opel Astra столкнулся с автомобилем «Ваз», под управлением 40-летнего местного жителя.

В результате ДТП оба водителя получили травмы. Им оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка.