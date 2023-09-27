В Ленинградской области дворник напал на школьницу и изнасиловал ее

В Ленинградской области дворник напал на 12-летнюю девочку и изнасиловал ее. Об этом сообщает РЕН. ТВ со ссылкой на собственный источник.

В полицию обратилась мать ребенка. По словам женщины, первый инцидент произошел еще 12 февраля в квартире преступника в поселке Ромашки.

«Мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки, когда она была у него в гостях», — отметил наш собеседник.

1 сентября пенсионер вновь надругался над школьницей.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Преступника оперативно задержали.