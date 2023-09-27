В Красноярском крае подросток скончался после полученных ожогов в заброшенной постройке

Подросток в Туруханске на севере Красноярского края при непонятных обстоятельствах получил ожоги 90% тела в заброшенной деревянной постройке и впоследствии скончался в больнице. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Главное управление МВД России по региону.

«В дежурную часть от очевидцев поступило сообщение о том, что на улице Фестивальной находится подросток, тело которого охвачено огнем. Соседям удалось потушить несовершеннолетнего, он находился в сознании и был экстренно госпитализирован. Предварительный диагноз: ожоги 2-3-й степени. Подросток не выжил», — говорится в сообщении.

По информации правоохранительных органов, при осмотре места происшествия в заброшенной балке были найдены куртка мальчика и канистра с бензином.

Прокуратура начала проверку.