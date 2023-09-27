В Госдуме предложили отменить НДФЛ при доходах ниже 30 тысяч рублей

В Госдуме предложили отменить НДФЛ при доходах ниже 30 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По данным издания, группа депутатов вносит на рассмотрение Госдумы законопроект об отмене налога на доходы физических лиц для тех, кто зарабатывает меньше 30 тыс. рублей в месяц.

Депутаты считают, что сумма в 30 тысяч рублей является оптимальным порогом для отмены НДФЛ: она почти в два раза превышает минимальный размер оплаты труда (с 1 января 2023 года МРОТ составил 16 242 рубля в месяц), поэтому предлагаемая мера поддержки «станет действительно ощутимой для малообеспеченных граждан».