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В Германии предложили исключить Польшу из ЕС

Член Европарламента от Германии Гуннар Бек обратился к Еврокомиссии с вопросами по визовому скандалу в Польше, где Варшава за взятку выдала иностранцам 250 тысяч рабочих виз. Об этом сообщает «Лента.ru».

В связи с этим политик спросил, считает ли Еврокомиссия, что «мошенническую» схему можно приравнять к гибридной атаке. Он поинтересовался у ЕК, будет ли она готова инициировать в отношении Польши разбирательство рамках статьи 7 Договора о Европейском Союзе — эта часть документа описывает процедуру исключения государства-члена из ЕС.