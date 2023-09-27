В Челябинской области мужчины издевались над мигрантом в лесу

В Копейске Челябинской области группа скинхедов вывезла в лес мигранта, который, по их мнению, похитил двух школьниц и изнасиловал одну из них. В настоящее время они задержаны. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Мужчины с фейкового аккаунта писали иностранцу от имени девушки. Назначили встречу, а когда он появился, затолкали в машину, увезли в лес. Били, надели ошейник и заставили лаять» — отмечается в сообщении.