В БСМП спасли двух человек с тяжелым желудочно-кишечным кровотечением новым способом лечения

В БСМП врачи впервые провели операции по эмболизации артерий. Об этом сообщается в официальной группе учреждения «ВКонтакте».

В августе 2023 года поступило двое пациентов с тяжелым кровотечением в нижней части желудка. Положение осложнялось тем, что в связи с патологиями больных их нельзя было остановить привычным эндоскопическим путем. Полостная операция в таких случаях тяжела для пациентов. После нее им пришлось бы долго восстанавливаться.

Приняли решение провести эмболизацию артерий с помощью имеющегося в БСМП оборудования.

После того как кровотечение остановилось, пациентов перевели в палаты и им было проведено плановое лечение. В настоящее время они уже выписались, их состояние здоровья оценивается как хорошее.