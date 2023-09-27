Украина попросила у Запада ракеты для ударов по Ирану, Сирии и России

Украина попросила у Запада ракеты для ударов по Ирану, Сирии и России. Об этом со ссылкой на документ украинского правительства, предоставленный странам G7, сообщила газета Guardian.

Так, Киев утверждает, что на заводах в Иране, Сирии и России якобы делают дроны для СВО. Москва и Тегеран опровергали подобные заявления.

«Среди предложений к действиям со стороны союзников — от которых они скорее всего воздержатся — ракетные удары по фабрикам по производству дронов в Иране, Сирии, а также по потенциальному производственному объекту в Российской Федерации», — указано в сообщении. Отмечается, что «вышеизложенное могут осуществить украинские силы, если партнеры поставят необходимые средства поражения».

В Киеве утверждают, что в якобы применяемых российскими силами беспилотниках используются компоненты пяти европейских компаний. При этом в документе не содержится обвинений в их адрес.