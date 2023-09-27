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The Hill: ВСУ провели менее эффективную кампанию, чем могли

ВСУ провели менее эффективную кампанию, чем могли. Об этом пишет The Hill.

В издании отметили, что действия ВС РФ на Украине не оставляют шансов ВСУ, превосходство в авиации и артиллерии позволяет уничтожать украинскую инфраструктуру далеко за линией фронта. Поэтому контрнаступление Киева оказалось не столь эффективным.

«Украинские войска провели менее эффективную кампанию, чем могли. Они не сумели правильно воспользоваться всесторонней поддержкой Запада. Несмотря на миллиардную военную помощь США и других союзников, Украина почему-то по-прежнему располагает вооруженными силами советского образца», — говорится в тексте.