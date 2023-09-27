ТАСС: около десяти тысяч солдат ВСУ сдались в плен с середины лета

Около 10 тысяч украинских военнослужащих уже сдались в плен, используя радиоволну 149.200 «Волга», которая работает с середины лета. Об этом рассказал ТАСС представитель оперативных служб.

«Пленные накормлены, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в последнее время количество сдающихся в плен растет. Это происходит благодаря пророссийскому подполью, представители которого размещают информацию о возможности сдачи в плен в зоне проведения специальной военной операции в городах, подконтрольных Вооруженным силам Украины.

Напомним, радиоволна 149.200, на которую можно выйти с любой цифровой рации, используется, чтобы украинские военнослужащие могли сообщить о своем желании сдаться российским военным. Для этого им необходимо выйти на связь с позывным Волга.