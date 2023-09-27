ТАСС: Минобороны демобилизовали 400 человек, призванных на службу незаконно

Приняли решение о демобилизации 400 человек, призванных на службу несмотря на наличие оснований для отсрочки, при участии аппарата уполномоченного по правам человека в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на омбудсмена Татьяну Москалькову.

«Поступало огромное количество обращений, что призвали тех, кого не должны были. У кого четверо детей, заболевания, позволяющие предоставить отсрочку. Таких демобилизаций только по моей линии более 400″, — сказала она на координационном совете уполномоченных по ЦФО.