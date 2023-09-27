Синоптики спрогнозировали «капризную» зиму в России

Зима на территории России будет характеризоваться неустойчивой и капризной погодой, такой прогноз дал в интервью радио Sputnik ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Метеорологическая зима наступит в ноябре, как и положено. Для ЦФО это 10 ноября, когда состоится переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений», — добавил он.

Ожидается, что после наступления зимы морозные дни будут сменяться оттепелью, а снегопады — чередоваться с ледяными дождями.

«Будет неустойчивая, капризная, слякотная зима. Главный фактор здесь — явление Эль-Ниньо (повышение температуры поверхности Тихого океана), которое как раз в это время набирает обороты, оно будет определяющим в грядущем зимнем сезоне», — пояснил Тишковец.

По его словам, в большинстве регионов России средняя температура воздуха в зимние месяцы будет превышать климатическую норму на один-три градуса. А в некоторых частях страны это отклонение может оказаться еще более заметным.