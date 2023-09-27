Рыбновец оформил кредитку на пенсионерку и списывал со счета деньги

Рыбновец оформил кредитку на пенсионерку и списывал деньги со счета. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Сотрудники полиции установили, что 26-летний житель Рыбного раньше являлся директором офиса мобильной связи. Мужчина регистрировал телефонные номера пользователям, а также в его должностные обязанности входило оформление кредитных карт.

По предварительной информации, 73-летняя женщина обратилась в офис, чтобы получить новый телефонный номер. Рыбновец предложил ей оформить кредитную карту на выгодных условиях, однако пенсионерка отказалась.

Мужчина, имея данные рязанки, выпустил кредитку и начал ей активно пользоваться.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленник задержан.