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Рязанское управление Роспотребнадзора порекомендовало носить маски в общественных местах

Рязанское управление Роспотребнадзора порекомендовало носить маски в общественных местах. Ведомство опубликовало сообщение на сайте.

«Призываем граждан, руководителей предприятий и организаций соблюдать меры личной и общественной безопасности, направленные на профилактику COVID-19. Помните о соблюдении правил личной гигиены, чаще мойте руки с мылом или используйте антисептики. Пребывая в общественных местах, рекомендуем соблюдать социальное дистанцирование, использовать медицинские маски (респираторы). По возможности не контактируйте с лицами, имеющими признаки острой респираторной инфекции. При уходе за больным используйте средства индивидуальной защиты (маски, перчатки), проводите дезинфекционные мероприятия в помещениях общего пользования», — заявили в Роспотребнадзоре.

Напомним, за неделю с 18 по 24 сентября выявили 88 случаев COVID-19.