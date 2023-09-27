Рязанца, оставившего автомобиль на тротуаре на улице Семинарской, оштрафовали на 1000 рублей

Рязанца, оставившего автомобиль на тротуаре на улице Семинарской, оштрафовали на 1000 рублей. Об этом сообщило региональное управление МВД.

«13 сентября, в ходе мониторинга сети Интернет, была обнаружена фотография, с фиксацией автомобиля „Тойота“, где неустановленный водитель допустил остановку (стоянку) ТС, при отсутствии дорожного знака 6.4 „Парковка (парковочное место)“ с одной из табличек 8.4.7, 8,6.2, 8.6.3, 8.6.6-8.6.9 по адресу: Рязань, улица Семинарская, дом № 33, чем нарушил п.п. 12.2 ПДД РФ», — указали в ведомстве.

Водителя установили и привлекли к ответственности по части 3 статьи 12.19 КоАП РФ. Его оштрафовали на 1000 рублей.