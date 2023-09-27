Российские войска сорвали ротацию ВСУ на купянском направлении
Российские войска сорвали ротацию ВСУ на купянском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра Западной группировки войск Сергея Зыбинскина.
По данным издания, артиллерия российских войск сорвала ротацию ВСУ под Синьковкой в Купянском районе Харьковской области.
Также оперативно-тактическая группировка войск «Запад» поразила пункты временной дислокации подразделений 43-й механизированной бригады в районе Чернещины на купянском направлении.
Ранее Марочко заявил, что авиация ВСУ активизировалась на купянском направлении.