Российские военные улучшили позиции на двух участках фронта

Российские военные улучшили позиции в районе Серебрянского лесничества и у Орехово-Василевки. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«С нашей стороны фиксируем улучшение позиций в районе Серебрянского лесничества… Фиксируем улучшения на северном фланге в районе населенного пункта Орехово-Василевка», — сообщил он в видеообращении.

Село Орехово-Василевка находится к северу от Артемовска.

Минобороны 24 сентября в сводке рассказывало о двух отраженных атаках ВСУ в районе Серебрянского лесничества, 25 сентября — об ударах по скоплению живой силы и техники 12-й бригады спецназначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) там же.