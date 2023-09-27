Путин: власти и нефтяные компании должны оперативнее реагировать на ситуацию с ценами на топливо

Власти и нефтяные компании должны оперативнее реагировать на ситуацию с ценами на топливо. Об этом на совещании с правительством заявил президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

«Будем рассчитывать на то, что предлагаемые меры сработают. С компаниями надо плотнее работать, чтобы они тоже свою ответственность понимали», — отметил глава государства. Он также заявил, что к предприятиям нужно относиться бережно, но происходящее требует более оперативной реакции. «Цена-то растет в рознице. Меры приняты, а цены растут. Что там происходит в других звеньях, это потребителя мало интересует. Потребителю же результат нужен», — заявил Путин.

Глава государства также пояснил, что правительство и компании преследуют разные цели. Нефтяники направляют продукцию на экспорт, поскольку хотят получить максимальную прибыль. «Они свою работу выполняют, а мы с вами, правительство, должны другую делать работу, согласованную, конечно, с компаниями, но задачи-то другие», — указал президент.