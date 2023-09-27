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Малков заявил об открытии в Касимове офтальмологического центра

Губернатор Рязанской области Павел Малков посетил ОКБ имени Семашко. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

Осматривая учреждение, Малков посетил поликлинику, стационар, включая операционный блок, кабинеты диагностики, приема пациентов, палаты, регистратуру. Особое внимание уделил вопросам дальнейшего развития клиники, ее оснащению, обеспечению расходными материалами.

Вопросы развития офтальмологической службы в регионе обсуждались на совещании с участием министра здравоохранения Александра Пшенникова, главного внештатного офтальмолога министерства, руководителя Центра микрохирургии глаза Александра Колесникова, профильных специалистов различных медучреждений. Павел Малков подчеркнул, что основная задача состоит в том, чтобы оказывать «максимально возможные виды офтальмологической помощи на территории Рязанской области и делать это на самом высоком уровне». По словам главы региона, тогда жители смогут получать необходимые медуслуги, не выезжая за пределы области. Будет закупаться новое современное оборудование, в том числе в больницу имени Семашко.

«В больнице имени Семашко должно появиться оборудование, соответствующее самым современным стандартам для того, чтобы обеспечивать потребности, которые сейчас существуют», — подчеркнул Павел Малков. Глава региона отметил, что офтальмологическая служба будет развиваться не только на базе головного учреждения. Так, уже определены муниципальные образования, в которых появятся профильные современные опорные диагностические центры. В 2023 году такой центр будет создан в Касимове.

На совещании речь также шла об обеспечении медучреждений высококвалифицированными специалистами, дополнительных местах приема в районах Рязанской области и другом. По поручению губернатора будет сформирован план развития офтальмологической службы региона на ближайшие три года. «Будем идти намеченными шагами. Убежден, что ситуация серьезно изменится уже в следующем году, а дальше последовательно в течение трех лет получим современную офтальмологическую службу», — резюмировал Павел Малков.