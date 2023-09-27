Известные спортсмены из РФ приняли участие во всероссийском марафоне «Сила России»

Как сообщает сайт «Единая Россия», партия подвела итоги всероссийского спортивного марафона «Сила России». С июня по август на 3,5 тысячах площадок прошло более шести тысяч открытых тренировок с известными спортсменами при участии более тысячи НКО.

«Вместе со Всероссийским обществом инвалидов, Всероссийским обществом глухих и Всероссийским обществом слепых провели неделю инклюзивного спорта. Это свыше восьми тысяч участников и 600 тренировок. Делали все это время акцент на работу в военных городках, с семьями участников СВО. Все тренировки пользовалось популярностью. В финальном мероприятии ко Дню физкультурника приняли участие более девяти тысяч человек», — рассказала председатель Центрального совета сторонников «Единой России», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

По ее словам, абсолютными лидерами по количеству площадок и масштабу тренировок стали Московская и Свердловская области, Санкт-Петербург. Также лидируют Брянская, Волгоградская, Кемеровская, Курганская, Новосибирская, Оренбургская, Орловская, Ростовская, Тюменская и Челябинская области, Краснодарский край, республики Башкортостан, Коми, Татарстан и Чечня.

«Тренировки были доступными для всех. Участники смогли пообщаться с именитыми атлетами, получить автографы и наставления. Занятия провели двукратный триумфатор Олимпийских игр Виктор Маркин, трехкратный сурдочемпион мира, дважды призёр Сурдлимпиады Данил Иванов, 98-кратный рекордсмен по плаванию в ластах Сергей Ахапов, олимпийские триумфаторы Александр Тихонов, Владислав Третьяк, Владимир Бармашов и многие другие. Каждый из них дал возможность прикоснуться к „Силе России“ в её маститых и титулованных проявлениях», — отметил многократный чемпион Олимпийских игр, мира и Европы, 13-кратный чемпион СССР и России, сенатор Александр Карелин.

Председатель регионального совета сторонников партии «Единая Россия» в Рязанской области Татьяна Панфилова рассказала, на каких площадках прошел марафон в регионе.

«В Рязанской области было подготовлено порядка 40 площадок в рамках марафона, чтобы оздоровить и привлечь внимание жителей к тому, что заниматься спортом и физкультурой нужно ежедневно и в удобное время, независимо от того, где это проходит: на улице или дома Мероприятия прошли в спортивных залах, бассейнах, городских парках, скверах, на стадионах, спортивных базах, во дворцах спорта, дворовых территориях. Также были задействованы площадки Штаба общественной поддержки партии „Единая Россия“.В рамках марафона были организованы бесплатные занятия в спортивных секциях, различные групповые занятия, мастер-классы, массовые зарядки с чемпионами, сдача норм ГТО. В „Силе России“ приняли участие жители региона всех возрастов, в том числе люди с ограниченными возможностями здоровья, представители старшего поколения», — отметила Панфилова.

Также мероприятия прошли и в присоединенных регионах. По их итогам 40 детей из Шахтерска выехали на тренировки в Московскую область.

Как сообщил депутат Мособлдумы, олимпийский чемпион Александр Легков, работа с детьми продолжится, и в Шахтерске состоятся мастер-классы по биатлону и хоккею.

«Мы получили множество просьб не закрывать сайт „Силы России“, использовать его для проведения аналогичных тренировок. А в феврале организуем зимний спортивный марафон „Сила России“. Это будет месяц спорта с акцентом на зимние виды», — сообщила Ольга Занко.