Глава Роспотребнадзора РФ заявила, что оснований для введения ограничений из-за COVID-19 нет

Глава Роспотребнадзора РФ заявила, что оснований для введения ограничений из-за COVID-19 нет. Об этом рассказала Анна Попова.

По ее словам, оснований для введения масочного режима из-за распространения вируса COVID-19 в России на данный момент нет.

Она также отметила, что решения о масочном режиме для работников медицинских и социальных организаций принимаются в субъектах РФ исходя из ситуации.

Ранее такое решение приняли в рязанских больницах.