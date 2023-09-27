Экс-директор рязанской организации получил срок за уклонение от уплаты 450 млн рублей налогов

Экс-директора рязанского предприятия осудили из-за 450 млн рублей долгов по налогам. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

С 1 июля 2018 года по 31 октября 2020 года мужчина, являясь директором фирмы, торгующей цветными металлами, уклонялся от уплаты налогов. Он оформлял фиктивные сделки и вносил в налоговую декларацию заведомо ложные сведения. Об этом узнали правоохранители и возбудили в отношении него уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 199 УК РФ.

Суд назначил мужчине наказание в виде условного срока.