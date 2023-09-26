Жителя Сараев осудили за неоплаченные вовремя штрафы

Жителя Сараев осудили за неоплаченные вовремя административные штрафы. Об этом сообщает ИД «Пресса» со ссылкой на отдел судебных приставов.

Отмечается, что 44-летний мужчина имел задолженность по штрафам, и вовремя ее не погасил. Тогда судебный пристав составил на нарушителя еще один протокол о новом административном нарушении и передал его на рассмотрение в суд.

Рязанца признали виновным в правонарушении по ст. 20.25 КоАП РФ. Ему назначили 40 часов обязательных работ.