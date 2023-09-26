Жителей Рязанской области предупредили о передвижении силовиков с оружием 27 сентября и полетах БПЛА

В Рязанской области 27 сентября пройдут учения силовиков. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.

Плановые учения пройдут с 9:00 до 17:00 на истьинской газокомпрессорной станции и прилегающих территориях. В это время вооруженных силовики с холостыми патронами будут передвигаться по Рязани и Старожиловскому району. Также по трассе М-5 поедет спецтехника. Будут использовать БПЛА.

Отмечается, что в районе проведения учений ограничат проход граждан и проезд автомобилей.