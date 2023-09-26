Зампред Европарламента: вступление Украины в ЕС невозможно до 2029 года

Заместитель председателя Европарламента Катарина Барли заявила, что вступление Украины в ЕС невозможно до 2029 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканалы NTV и RTL.

По мнению Барли, сейчас Украина не соответствует критериям ЕС. Страна не сможет вступить в союз в течение следующего созыва Европарламента, который начнется после предстоящих в 2023 году выборов и продлится до 2029 года.

«Если мы больше ничего не изменим в Европейском союзе, я этого не вижу. Мы должны думать не только об Украине, но и о Европейском союзе, который тоже должен быть в состоянии принять эту страну», — констатировала Барли.

Однако она высказалась за то, чтобы дать Украине шанс на присоединение к ЕС.

«Насколько я понимаю, переговоры ведутся, но до фактического присоединения, безусловно, пройдет немного больше времени», — резюмировала зампред.