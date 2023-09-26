WhatsApp прекратит работать на миллионах смартфонах с 24 октября

Мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, объявленной в России экстремистской) прекратит работать на миллионах смартфонах с 24 октября. Об этом сообщила « Газета.ру ».

Для поддержки приложения потребуется версия операционной системы Android 5.0 и выше. Тем, чьи устройства не соответствуют требованиям, придется либо обновить ОС, либо приобрести новый смартфон. В ином случае они не смогут пользоваться возможностями WhatsApp.

До тех пор использовать приложение смогут владельцы смартфонов на базе системы Android 4.1 и выше. Общее число пользователей, кто лишится доступа к приложению, превышает миллион. Среди устройств — Samsung Galaxy Note 2, Samsung Galaxy S2, HTC One и другие.

Для владельцев iPhone условия прежние. Чтобы работало приложение, требуется смартфон на базе iOS 12 и новее.