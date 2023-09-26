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WhatsApp передумал запускать в России сервис каналов

Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta — в России признана экстремистской организацией) передумал запускать в России сервис каналов WA Channels. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

"Продукт не будет доступен для пользователей внутри России в ближайшее время", — указало издание The Moscow Times со ссылкой на представителя Meta (признана в России экстремистской организацией). По его словам, в ближайшее недели мессенджер даст возможность любому желающему создать свой канал, но не пользователям из России.

После того, как в WhatsApp появилась возможность создать каналы, в Роскомнадзоре заявили об угрозе блокировки мессенджера, если он начнет расширять функционал в сторону массового распространения информации.