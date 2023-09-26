В Томской области мужчина убил трех родственников из-за споров о наследстве

В Томской области мужчина расстрелял семью из-за спора о наследстве. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в селе Дзержинское.

Мужчина жил с матерью. К ним в гости из Томска приехала сестра со своим сыном.

Родственники начали обсуждать вопросы наследства. Во время беседы случился конфликт. Мужчина схватил автомат Калашникова, припрятанный в доме, и расстрелял всю семью.

Всю ночь он провел с тремя трупами, а накануне в обед он позвонил и сообщил в полицию.