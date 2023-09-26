В Томской области мужчина расчленил фельдшера, которая прибыла на вызов к его другу

В Томской области мужчина расчленил фельдшера, которая прибыла на вызов к его другу. Об этом сообщает СУ СК РФ по Томской области.

Тело женщины с многочисленными телесными повреждениями нашли вечером 25 сентября в лесу.

По данным издания, мужчины выпивали. Между ними вспыхнула ссора, в ходе которой 41-летний гость плеснул в друга растворитель и поджег его. Мужчина получил ожоги и они вызвали на место фельдшера.

Когда женщина пришла, между ней и двумя собутыльниками произошла ссора. Они до смерти избили фельдшера и расчленили ее тело.

Возбуждено уголовное дело. Преступников задержали.