В США заявили, что диверсия на «Северных потоках» не была связана с Украиной

В США заявили, что диверсия на «Северных потоках» не была связана с Украиной. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш.

По его словам, целью подрыва «Северных потоков» было избежание влияния России на Германию.

Также он заявил, что удар по трубопроводам нанесли США, так как это были единственные трубопроводы, по которым могли нанести удар и легко потом отрицать.

«Причина простая — политическая: Запад не хочет правды по „Северным потокам“. Потому что все понимают, что за эти теракты несут ответственность США и их союзники — Великобритания, Польша, Украина», — заявил Херш.