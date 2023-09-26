В Санкт-Петербурге мужчина с ножом напал на двух людей

В Санкт-Петербурге мужчина с ножом напал на двух людей. Об это сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел утром 25 сентября.

Сначала мужчина набросился на незнакомца у дома по Лиговскому проспекту, пырнув его в шею ножом. Спустя 15 минут злоумышленник напал на Прилукской улице на студента, он тоже был ранен в шею.

Отмечается, что первый пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести. Студент был доставлен в больницу в удовлетворительном состоянии и после оказания медпомощи отпущен домой.

Нападавшего задержали. Возбуждено уголовное дело.