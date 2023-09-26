В Рязанской области появится памятник военачальнику Михаилу Скобелеву

В Александро-Невском откроют памятник военачальнику Михаилу Скобелеву. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

Церемония открытия состоится в поселке в пятницу, 29 сентября.

Автор памятника — скульптор Олег Седов. Монумент установят по программе поддержки местных инициатив к 180-летию со дня рождения Скобелева.

Также торжества пройдут в родовом имении «белого генерала» в селе Заборово. В храме состоится панихида. Помимо этого, гости смогут посетить музей и увидеть выступление роты почетного караула. Отметят 180-летие генерала и в школах, носящих имя Скобелева — в Александро-Невском и селе Просечье.