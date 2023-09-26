В России расширят право на компенсацию за задержку зарплаты

В России расширят право на компенсацию за задержку зарплаты. Об этом сообщили « Известия ».

Правительство поддержало соответствующий законопроект Минтруда.

На данный момент компенсация полагается за каждый день просрочки выплат. В дальнейшем ее смогут получить работники, которым не выплатили деньги неправомерно — например, незаконно уволив.

«Поддерживая такую инициативу, хотелось бы обратить внимание на необходимость проработки механизма защиты и работодателя от недобросовестных работников», — отметила глава экспертного центра «Деловой России» по уголовно-правовой политике Екатерина Авдеева.