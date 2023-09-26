В региональном минобре пообещали решить проблему нехватки учебников в течение недели

В региональном минобре пообещали решить проблему нехватки учебников в течение недели. Об этом сообщил телеканал ГТРК «Ока».

По словам корреспондента, проблема с пособиями возникла не во всех школах. Где-то библиотеки укомплектованы полностью, а в некоторых учебных заведениях возник дефицит.

«Сейчас речь идет об учебниках по курсу „Вероятность и статистика“. Это курс, который был введен вновь, по новым федеральным образовательным стандартам. Был момент, когда мы занимались поставками учебников по основам нравственной культуры народов России», — сказала первый замминистра образования Рязанской области Ольга Васина.

В рязанской школе № 13 отмечают, что программу удается осваивать благодаря книгам для факультативных занятий и учебников по математике.

«Основы духовно-нравственной культуры, основы православия и этики — эти учебники остались в перечне федеральном, как возможный вариант для учебно-методических пособий. Если посмотрим на теорию вероятности и статистику, то эти курсы были в разделе алгебры и сохранились блоки в учебниках», — сказала директор школы № 16 Ольга Бабаева.

По словам Васиной, проблема с поставками возникла из-за того, что некоторые школы заказали учебники позже.

«Был сделан заказ школами немного позже. Опять же из-за планирования внутри самой школы. То есть кто-то планировал изучать этот курс позже, в первой четверти, и сделал заказ позже. Если ты изучаешь позже, то учебники в данный момент не нужны. Ты их заказал, ты знаешь, что их привезут к определенному сроку. Их привезли, ты можешь без проблем преподавать», — заявила Васина.

Кроме того, в минобре напомнили, что школьники приобретают учебники за счет бюджета. По словам ведомства, требовать от родителей покупать какие-либо пособия за собственные деньги образовательное учреждение не имеет права, равно как и просить компенсацию за распечатку материалов.

Напомним, родители учащихся детей в рязанских школах пожаловались на отсутствие учебников «Математика. Вероятность и статистика». Выдавать недостающие учебники должны были с 18 сентября.

Позже в региональном минобре заявили, что учебников по предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в школах есть в достаточном количестве.