В Минэкономразвитии ожидают укрепления рубля до 87,5 за доллар

В Министерстве экономического развития России ожидают укрепления курса рубля в IV квартале 2023 года и в I полугодии 2024 года. Об этом сообщает « Интерфакс » со ссылкой на прогноз социально-экономического развития РФ на 2024-2026 годы.

По прогнозам минэкономразвития, рубль должен достигнуть пика в июне 2024 года. После этого динамика поменяется — рубль будет постепенно ослабевать.

В декабре 2023 года курс составит 94,3 рублей за доллар и 105 рублей за евро. К июню 2024 года рубль укрепится до 87,5 рублей за доллар и 97,5 за евро. Отмечается, что евро ниже 100 рублей будет находится только пять месяцев — до сентября.

В декабре 2024 года минэкономразвития ожидает 91,7 рублей за доллар и 102,3 рублей за евро.