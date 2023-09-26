В Ленинградской области мужчина пытался выбросить с балкона врача-женщину

В Ленинградской области мужчина пытался выбросить врача с десятого этажа. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ .

Инцидент произошел в августе в Отрадном на улице Гагарина.

Отмечается, что от действий мужчины едва не погибла врио заведующей поликлиники. По словам собеседника, преступник закинул на плечо 34-летнюю женщину и пытался выкинуть с балкона пожарной лестницы.

Врач оказала ему сопротивление. Также на помощь бросились ее двое детей.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством». Мужчину задержали 25 сентября. Также стало известно, что мужчину ранее судили по статье о незаконном приобретении, хранении и изготовлении наркотических средств.