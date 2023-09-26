Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 26
19°
Срд, 27
20°
Чтв, 28
21°
ЦБ USD 96.15 0.11 26/09
ЦБ EUR 102.25 0 26/09
Нал. USD 95.91 / 96.6 26/09 13:10
Нал. EUR 101.51 / 102.2 26/09 13:10
Новости
Итоги года New
Публикации
Как сказался новый закон о такси на рязанцах
С начала сентября в России вступил в силу новый закон о...
18 сентября 13:48
7 382
Карьерные фокусы. Жители двух рязанских сел могут оказаться в зоне эко...
Эта скандальная история началась еще в ноябре 2021 года...
15 сентября 13:37
11 995
«Единая Россия» меняет к лучшему облик Рязани
В Рязанской области при поддержке «Единой России» реали...
18 августа 17:25
13 321
Сильная команда «Единой России» на выборах в Рязанскую гордуму
8-10 сентября пройдут выборы в Рязанскую городскую Думу...
31 августа 18:48
16 852
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанские Борки
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
В Ленинградской области мужчина пытался выбросить с балкона врача-женщину

В Ленинградской области мужчина пытался выбросить врача с десятого этажа. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в августе в Отрадном на улице Гагарина.

Отмечается, что от действий мужчины едва не погибла врио заведующей поликлиники. По словам собеседника, преступник закинул на плечо 34-летнюю женщину и пытался выкинуть с балкона пожарной лестницы.

Врач оказала ему сопротивление. Также на помощь бросились ее двое детей.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством». Мужчину задержали 25 сентября. Также стало известно, что мужчину ранее судили по статье о незаконном приобретении, хранении и изготовлении наркотических средств.