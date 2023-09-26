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В Курской области восстановили 645 жилых домов после атак ВСУ

В Курской области 645 домов, включая 32 многоквартирных, восстановили после обстрелов ВСУ. Об этом пишет «RT на русском» со ссылкой на губернатора региона Романа Старовойта.

«В результате террористических атак страдают мирные жители, повреждаются их дома и гражданская инфраструктура. Всего с начала проведения специальной военной операции в нашем регионе отремонтированы 32 многоквартирных дома и 613 частных», — отметил Старовойт.

По его словам, также были восстановлены два магазина и семь объектов культуры.